Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un vizyon projelerinden biri olan yaşam merkezinin yapımı için imzalar atıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un vizyon projelerinden biri olan yaşam merkezinin yapımı için imzalar atıldı.

Yüklenici firma yetkilisiyle protokol imzalayan Belediye Başkanı Üçok, “Suluova’mızda uzun yıllar semt pazar yeri olarak hizmet veren Cumartesi sebze-meyve pazar yerinde 10 bin metrekare kapalı alanı olan bodrum + 3 kat şeklinde inşa edilecek yaşam merkezimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.

İçerisinde dükkan, ofis, sergi, spor, sinema ve tiyatro salonlarının yer aldığı merkezin kaba inşaatını 300 günde tamamlamayı planladıklarını anlatan Üçok, “Suluova’mızın tarihine imza atmaya ve eserlerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.