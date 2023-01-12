Antrenör Serdar Kılıç nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporculardan Fatıma Betül Esen 52 kilo, Ümmühan Geçdoğan 46 kilo, Özlem Önder 49 kiloda birincilik, Feyza Doğu 63 kiloda ikincilik, Kübra Yurttav 59 kiloda, Dilara Sarkıya ise 49 kiloda üçüncülük elde etti.

Okullararası liseli gençler Amasya tekvando seçmelerine katılan Suluova Belediye Spor Kulübünün sporcuları müsabakalarda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı.

Üniversitede iklim değişiklikleri ve etkileri konulu konferans düzenlendi

Üniversitede iklim değişiklikleri ve etkileri konulu konferans düzenlendi

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