Suluova Belediyesi’nin şehir içi trafikte araç park etme sorununu büyük ölçüde çözeceği 300 araçlık 2 katlı kapalı otopark projesi hızla yükseliyor.

Suluova Belediyesi’nin şehir içi trafikte araç park etme sorununu büyük ölçüde çözeceği 300 araçlık 2 katlı kapalı otopark projesi hızla yükseliyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında Yeni Şeker Camii ile Atatürk Bulvarı arasında 7 bin metrekarelik alanda yapımına başlanıp trafiğe nefes aldıracak projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

46 milyon TL maliyetli projenin Suluova’yı yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak için bu zamana kadar kazandırdıkları önemli projeler arasında olduğunu belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Kapalı otopark projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin” dedi.

Çalışmaları yakından takip eden Fatih Üçok, “Hemşehrilerimize hizmetimizin şarkısı bitmeyecek ve yeni değerler kazandırmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.