Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Arucak köyünde çıkan yangında 10 ton saman yanarak kül oldu, samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Metin Yılmaz’a ait samanlıkta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangını kontrol altına alan ekipler alevleri çevreye sıçramadan söndürdü.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmazken hayvanların beslenmesi için depolanan 10 ton saman yandı, samanlık ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.