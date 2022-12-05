Amasya’nın Suluova ilçesinde TOKİ Çelebi İlkokulu bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenci velilerinden kan toplandı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde TOKİ Çelebi İlkokulu bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenci velilerinden kan toplandı.

Öğrenciler kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaları için evlerinde ve komşuları arasında çalışma gerçekleştirdi. Veliler, okul bahçesine konuşlanan Kızılay otobüsünde kan bağışında bulundu. Kampanyaya öğretmen, idareci ve hizmetliler de destek oldu.

Kampanyanın amacına ulaştığını belirten okul müdürü Süleyman Uysal, “100 ünite kan toplandı. Özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Velilerini bu konuda ikna etmişler. Onlar anne ve babalarının mutlaka gelmelerini istemişler. Velilerimiz de geldiler. İnsani değerlere önem veren bir öğrenci kitlesi yetiştirmekten dolayı mutluyuz” dedi.

Bağışçılara teşekkür eden Kızılay yetkileri, topladıkları kanları kan bekleyen hastalara ulaştıracakları belirtti. Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam da bağışçıları kutladı.