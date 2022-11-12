Türkiye genelinde AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. Amasya’nın Suluova ilçesinde bir Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler deprem tatbikatına etüt sırasında dahil oldu.

Türkiye genelinde AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. Amasya’nın Suluova ilçesinde bir Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler deprem tatbikatına etüt sırasında dahil oldu.

Sirenin çalmasının ardından “Çök-kapan-tutun” taktiğiyle öğrenciler kendilerini masalarının ve rahlelerinin altında korumaya aldı. Deprem tatbikatının bitmesinin ardından normale dönen öğrencilere tatbikat esnasında Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Fatih Üçok da eşlik etti.

Amasya’nın 1. derece deprem kuşağında bulunduğunu belirten Kaymakam Gürçam, “Depreme karşı mutlaka hazırlıklı olalım. Bize olmaz burada olmaz demeyelim. Sanki yarın olacakmış gibi hazırlıklı olmamız gerektiğini bilelim. Bu konuda bu zamana kadar yapılmış tüm uyarılar dikkate alalım. Hazırlıklarımızı eksik bir şekilde yaparak depreme hazır hale gelelim" diye konuştu.

Suluova’da bu farkındalığa ihtiyaç olduğuna değinen Başkan Üçok da, “Değişik zamanlarda depremi yaşamış bir şehrin çocuklarıyız. İnşallah yaptığımız binalardan deprem anındaki tavrımıza kadar her şeyin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir farkındalık oluşturmuşuzdur diye düşünüyorum. Tüm Suluova ile birlikte Cenab-ı Allah beterinden esirgesin” şeklinde konuştu.