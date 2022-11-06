Yangından can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 50 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin TL’lik maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kurnaz köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Erhan Göv’e ait samanlıkta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ve ahıra sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma işlemi yaptı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 tonluk saman alevlere teslim oldu.

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