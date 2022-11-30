Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Suluova’da eğitim gören 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kış desteği olarak mont yardımı yapıldı. Montlar, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu tarafından Kaymakamı Şafak Gürçam’ın da bulunduğu programda öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve şube müdürü Hüsamettin Elmas’a teslim edildi.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Suluova’da eğitim gören 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kış desteği olarak mont yardımı yapıldı. Montlar, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu tarafından Kaymakamı Şafak Gürçam’ın da bulunduğu programda öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve şube müdürü Hüsamettin Elmas’a teslim edildi.

21 yıldır geleneksel hale getirilen eğitim yardımlarına bu yıl da devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turgut Aksu, önceki yıllarda da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, bot ve mont yardımında bulunduklarını hatırlatarak bu yıl da 100 bin TL’lik eğitim yardımı bünyesinde alınan montların ilçe merkezi ile ve köylerdeki öğrencilere ulaştırılacağına değindi.

Eğitime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Aksu, “Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kaymakamımız Şafak Gürçam’a, Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Davu’ya, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımın çok anlamlı olduğuna işaret eden Kaymakam Gürçam ise emeği geçen oda yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti.