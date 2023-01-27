Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, “Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13,3 ile yüzde 17,2 arasındaki indirimin üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak” dedi.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, “Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13,3 ile yüzde 17,2 arasındaki indirimin üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak” dedi.

Turgut Aksu, özellikle ihracatta rekabetçiliğe olumlu etkisinin görüleceği indirimin de etkisiyle 2023 yılının üretim yılı olacağına inandığını belirtti.

Aksu, “Türk sanayicisi, tüccarı adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve talepte bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.