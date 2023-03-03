Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar, Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ve proje yürütücüsü Öğr. Gör. Arslan Say tesisteki çalışmayı takip edip görüş alışverişinde bulundular.

Projenin ilerleyen günlerinde Yedikır mevkiinde bulunan Amasya Üniversitesine ait 75 dekar büyüklüğündeki uygulama alanında ekili olan lavantalar ile Suluova’da atıl durumdaki arazilere çiftçiler tarafından dikilen lavantalardan yağ çıkartılarak kalitesini belirtir sertifika eşliğinde üreticilere teslim edilecek.

DOKAP tarafından kabul edilerek uygulanmaya başlanan "Suluova Koşullarında Yetiştirilebilen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Endüstriyel Yağ Üretimi Projesi” çerçevesinde birinci etap gerçekleştirilmesi planlanan uçucu yağ çıkartma ünitelerinin tamamlanan ihalesi sonrası kurulumu yapılarak ilk denemeler gerçekleştirildi.

Suluova Meslek Yüksekokulu’nda lavanta yağı çıkartma ünitesi kurulumu ve ünitelerin ilk deneme çalışması işlemleri yapıldı.

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