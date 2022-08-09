Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen aşure programına Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Huzurevi Müdürü Serdar Baran, huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen aşure programına Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Huzurevi Müdürü Serdar Baran, huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Üçok, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir" dedi. Kaymakam Şen’de bu ayın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya’nın yaptırdığı dua sonrası aşure alan vatandaşlar huzurevi yetkililerine teşekkür etti.