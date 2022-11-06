Suluova Belediyesi tarafından yürütülen ücretsiz yüzme kurslarına katılan otizmli çocuklar bu sayede hem sosyalleşiyor hem de öz güven kazanıyor. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuklar ilk kez havuzla tanıştı.

Suluova Belediyesi tarafından yürütülen ücretsiz yüzme kurslarına katılan otizmli çocuklar bu sayede hem sosyalleşiyor hem de öz güven kazanıyor. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuklar ilk kez havuzla tanıştı.

Deneyimli yüzme hocaları eşliğinde gerçekleşen kurslarda çocukların yüzme öğrenmesinin yanı sıra çok önemli olan el-ayak ve vücut koordinasyonu konusunda kendilerini geliştirmesi hedefleniyor.

“Otizmli çocuklarımız mutluluğa kulaç atıyor” sloganıyla kursu düzenlediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzda haftada 2 gün 10 evladımız misafirimiz olacaklar. Memnuniyetlerini onlardan duymak ve gözlerindeki mutluluğu görmek paha biçilemez. İlk kez havuz deneyimi yaşadılar. Amacımız çocukların gelişim süreçlerine katkıda bulunmak diye konuştu. Üçok, çikolata ve meyve suyu verdiği çocukların aileleriyle de sohbet etti.