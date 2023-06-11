Bursa’da gerçekleştirilen Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakalarında Afyonkahisar’ı temsil eden Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu öğrencisi Serdar Kaplan Türkiye ikincisi oldu.

Geçtiğimiz hafta Bursa’da Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün beldesindeki Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu öğrencilerinden Serdar Kaplan da Afyonkarahisar temsilen Türkiye Şampiyonasına katıldı. Okul sporları Puanlı Atletizm Türkiye birinciliği yarışmalarında ’Fırlatma Topu Branşın’da yarışan sporcu Serdar Kaplan 62.71’lik derecesi ile Türkiye 2’incisi oldu. Kaplan’ı öğretmenleri ve arkadaşları tebrik etti.