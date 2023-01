Şehitkamil ilçesine bağlı sülüklü Mahallesinde yapılan sosyal tesis, arazi yolu, kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Her mahalleye aynı hizmeti götürme anlayışıyla çalışmalarına devam Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sülüklü Mahallesi’nde de birçok hizmeti faaliyete geçirdi. Mahalle sakinlerinin en önemli ihtiyaçlarını sırasıyla karşılayan Başkan Fadıloğlu, mahallede; Sülüklü Gölü’nde de çevre düzenlemesi, arazi yolu açma çalışmaları, sosyal tesis, kilitli parke taşı gibi birçok konuda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından her türlü hizmetin mahallelerine sunulduğunu belirten Sülüklü Mahalle Muhtarı Süleyman Altın, “Ben öncelikle, mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde kilitli parke taşı ihtiyacımız vardı. Sokaklarımız toz, topraktan geçilmiyordu. Vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyordu. Durumu Başkanımıza illettik ve hızlı bir şekilde Başkanımızdan dönüş aldık. Belediye ekiplerimiz mahallemizde birçok sokağımızı kilitli parke taşı ile döşediler. Mahallemizde sosyal tesisimiz yoktu. Bu konuda da Başkanımızdan söz almıştık. Sağ olsun Başkanımız bu sözünü de yerine getirerek, çok güzel bir sosyal tesisi de mahallemize yaptı. Arazi yollarımız ile de ilgili nerede yol açılmasını istediysek, sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı ve arazi yollarımızı da açtı. Mahallemizde bulunan bir de Sülüklü Gölümüz var. Oranın da çevre düzenlemesi yapılarak, modern ve kullanılabilir hale getirildi. Başkanımızdan mahallemiz adına ne istediysek Başkanımız bizi hiçbir zaman boş çevirmedi. Mahallemiz için her türlü hizmeti sundu. Ben bir kez daha Başkanımıza ve ekibine mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetten dolayı yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.