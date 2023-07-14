Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yüzlerce dekarlık alanda ekimi yapılan karpuz ve kavunda hasat için gün sayılıyor.

Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile de ekonomiye önemli katkıda bulunuluyor. At yetiştiriciliğin yanı sıra hububat tohumculuğu faaliyetlerinin de yürütüldüğü işletmede kiralama yöntemi ile karpuz ve kavun üretimi de yapılıyor.

İşletmede yaklaşık 730 dekarlık bir alanda karpuz ve kavun ekimi yapıldığını belirten Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "İşletmemizde hububat tohumculuğu faaliyetleri devam etmektedir. Tohumculuk yapılırken, tohum üretilen alanların yabancı ot kontrolü ve hastalıklardan arındırması açısından çeşitli ekim uygulamaları yapılmaktadır. Bunun için işletmemizin bulunduğu sulu alanlar içerisinde kavun ve karpuz yetiştiriciliği amacıyla firmalara yaklaşık 730 dekar bir alanı kiraladık. Uygulamanın işletmemize önemli bir getirisi var. Aynı zamanda ön bitki olarak sebze ekimi toprağa gübre rezervi ve organik madde yönünden de katkı sunuyor. Dolayısıyla da bu durum arpa ve yulaf ekimi öncesi besin depolama açısından toprakta bir iyileştirmeyi sağlıyor” dedi.

Üretimlerin işletmeye önemli bir ekonomik katkı sunduğunu kaydeden Öcal, ”Firmalar özellikle Kırkağaç kavunu yetiştiriyorlar güzelde verim alıyorlar. İşletmemizin kavun ve karpuzun yetiştirilip geliştirilmesi yönünde iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Dekar başına yaklaşık kavunda 5 karpuzda ise 6 ila 7 ton civarında verimi alınıyor. Bu bölge için çok iyi bir rakam. Hem bölgemizdeki kavun ve karpuz ihtiyacının karşılanmasında hem işletmemize ön bitki olarak bitki seçiminde oldukça faydalı bir uygulama. Uygulamanın ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.