Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle buluşmalarında bakanlığın Sultanorhan Mahallesi’nde bir bölgede kentsel dönüşüm kararı verdiği müjdesini verdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle buluşmalarına tekrar başladı. "Hoş Sohbet" konseptiyle düzenlenen mahalle buluşmalarının ilk durağı Sultanorhan Mahallesi oldu. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programda Başkan Büyükgöz, Gebze genelinde hayata geçirilen projeler ve hizmetler hakkında da bilgi verdi. Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin dört bir yanında alt yapıdan üst yapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, Gebze’yi daha yaşanabilir şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Sultanorhan Mahallesi’nde bir bölgede kentsel dönüşüm kararı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalleyle ilgili projelerden bahsederken, "Bildiğiniz gibi hal binasını buradan taşıdık. Yakında aynı alanda bulunan itfaiyeyi de millet bahçesinin sanayi tarafına taşıdığımız zaman 17 dönümlük alan temizlenmiş olacak. Buraya yapılacak kongre merkezi başlayana kadar da bu alanı büyük araçlar için otopark olarak değerlendireceğiz. Bakanlığımız Sultanorhan Mahallesi’nde bir bölgede kentsel dönüşüm kararı verdi. Bu kentsel dönüşümün sınırlarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bakanlığımız bu bölgede kentsel dönüşüm için fikir çalışmalarına başladı". ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz hizmet ve proje sunumun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı.