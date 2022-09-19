2022-2023 sezonunda Adana’yı Sultanlar Ligi’nde temsil edecek olan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün tanıtımı yapıldı. Taraftarlar toplantıya gelen takımı meşaleler ve konfetilerle şampiyon sloganlarıyla karşıladı.

2022-2023 sezonunda Adana’yı Sultanlar Ligi’nde temsil edecek olan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün tanıtımı yapıldı. Taraftarlar toplantıya gelen takımı meşaleler ve konfetilerle şampiyon sloganlarıyla karşıladı.

Başkan, yönetici, teknik heyet ve sporcuların katılımı ile düzenlenen tanıtım toplantısı Çukurova Belediyesi Orhan Kemal salonunda yapıldı. Çukurova Belediye Başkanı ve kulübün onursal Başkanı Soner Çetin’in konuşmasıyla başlayan toplantıda sporcular ve teknik heyet tek tek sahneye çağırıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kadın Voleybol Takımı Başkanı İsmail Özgen, Adana Demirspor Kulübü’nü temsilen Esra Özülkü, Baş Antrenör Umut Uysal, sporcular ve taraftarlar katıldı.

Onursal Başkan Soner Çetin yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk için biraz erken olabilir ama hedefimiz kesinlikle Avrupa kupaları olacak. Sultanlar Ligi’ne çıktığımız zaman merakla neler yapacağımızı beklediler. İyi bir kadro kurarak bunlara cevap verdik. Avrupa’ya gözünü dikmiş bir takım kurduk. Bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Adana Demirspor Kulübümüzle güç birliği yaptık. Türkiye’nin en büyük camiasını arkamıza aldık. Şampiyon olacağız dersek çok iddialı oluruz. Dünya şampiyonlarının olduğu bir ligde oynayacağız. Sultanlar Lig’inde ilk sene hedefimiz Avrupa olacak’’ dedi.

"Büyük başarılara imza atacağız"

Baş antrenör Mustafa Umut Uysal ise, "Geçtiğimiz sene Adana’yı gururlandırdığımızı düşünüyorum. Hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Desteğiniz bizim için önemli olacak’’ ifadesini kullandı.

Takım Kaptanı Güldeniz Önal’da, "Bu takım her top için savaşacak. Bizde özellikle Adana’da maç almak çok kolay olmayacak. Buradan mesajı da gönderelim. Buraya gelişimiz çok güzel oldu. Sıcak bir karşılama oldu. Dinamik, savaşan, hiç pes etmeyen bir takım olacağız. Tecrübeli bir takımımız var. Avrupa hedefi ile maç maç gideceğiz. Adana için Türk kadını için savaşacağız" diye konuştu.