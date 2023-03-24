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Sultan Ligi’nde 21. haftanın programı şu şeklide:

Misli.com Sultan Ligi’nde 21. hafta heyecanı yarın, 26 Mart Pazar ve 27 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde İlbank ile Çukurova Belediyesi karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Opet ile Kuzeyboru arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.

Sultan Ligi’nde 21. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

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