Sultan Ligi’nde 15. haftanın programı şu şeklide:

Misli.com Sultan Ligi’nde 15. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Bld. karşı karşıya gelecek. Sigorta Shop ile V.Bank arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.

Sultan Ligi’nde 15. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

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