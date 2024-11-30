Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Aksaray’da Kuzeyboru’ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu

Samet Aybaba (Teknik direktörlük teklifi): "Bir şartım olur; sezon sonuna kadar 1 kuruş almam. Mukavele de yapmam. Beşiktaş için ne gerekiyorsa onu yaparım." Samet Aybaba (Teknik direktörlük teklifi): "Bir şartım olur; sezon sonuna kadar 1 kuruş almam. Mukavele de yapmam. Beşiktaş için ne gerekiyorsa onu yaparım."

Kuzeyboru: Ayşe, Janset, Lazareva, Kurlio, Dimitrova, Buket, Dilek (L), Güldeniz, Gamze

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Naz, Beyza

Setler: 27-25, 25-18, 20-25, 19-25

Süre: 110 dakika (29, 27, 28, 26)

Kaynak: iha