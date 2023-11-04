Sultanlar Ligi 6. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Karayolları’yla karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-19, 26-24 ve 25-18’lik set skorlarıyla 3-0 kazanarak deplasmanda galip ile döndü.

Mücadelenin ilk setine hızlı başlayan Eczacıbaşı Dynavit, üst üste bulduğu sayılarla öne geçerken, setten 25-19 galip ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla giden ikinci seti de turuncu beyazlılar, 26-24 kazandı. Milli smaçör Hande Baladığın aldığı 4 atak 1 servis sayısıyla sette ön plana çıktı. Son sete gelindiğinde oyunun kontrolünü iyice eline alan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Aldığı 14 sayıyla Hande Baladın ve 13 sayıyla Jovana Stevanovic galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 9 servis ve 8 blok sayısı elde etti.

Deplasmanda iyi bir galibiyete imza attıklarını söyleyen genç libero Aybüke Özel, “Bugün çok iyi bir atmosferle sahaya çıktık. Deplasmanda aldığımız galibiyetle ligdeki galibiyet sayımızı 6’ya çıkardık. Oldukça yoğun bir antrenman ve maç takvimine sahip olmamıza rağmen, yaptığımız antrenmanların karşılığını sahada alabilmemiz bizi çok mutlu ediyor. Güzel bir oyun sergileyen takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Yasin İlhan, Erkan Duman

Karayolları: Dilay, Ezgi, Ceren, Elif, Eylül, Strunjak, Selin (L), Alara (L), Selena

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Yasemin, Voronkova, Hande, Stevanovic, Aybüke (L), Defne.

Setler: 0-3 (19-25, 24-26,18-25)

Süre: 80 dakika (26,30,23)