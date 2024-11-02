Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-2 mağlup etti.

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Yapılan transferle lige iddialı başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin 7. haftasında Galatasaray’a konuk etti. Mavi-beyazlı ekip, galibiyet parolasıyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda parkeye çıktı. Aydın ekibi, Galatasaray’a karşı ter döktüğü müsabakada ilk seti 25-15 geride, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19 önde tamamladı. Aydın temsilcisi dördüncü seti 25-18 geride, beşinci seti ise 15-12 önde noktaladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: iha