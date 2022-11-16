Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında PTT’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakayı 25-14, 25-20, 25-19’luk setlerle 3-0 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında PTT’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakayı 25-14, 25-20, 25-19’luk setlerle 3-0 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Ana Cristina De Souza, Aslı Kalac, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Özay Kurt, Buse Ünal, Beliz Başkır

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Antrenör: Zoran Terzic

PTT: Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Janset Cemre Erkul, Gizem Mısra Aşçı, Sema Nur Doluca (L), Yağmur Mislina Kılıç, Melisa Memiş (L)

Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: 25-14, 25-20, 25-19

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)