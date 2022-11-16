Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Ana Cristina De Souza, Aslı Kalac, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Özay Kurt, Buse Ünal, Beliz Başkır

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında PTT’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakayı 25-14, 25-20, 25-19’luk setlerle 3-0 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı.

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