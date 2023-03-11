Bunlar da ilginizi çekebilir

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 25-15, 25-13 ve 25-17’lik setlerle toplamda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetine imza attı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.