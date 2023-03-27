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Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu ağırladı. Setlerini 25-15, 25-18, 25-14 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki 17.galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.

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