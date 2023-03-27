Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu ağırladı. Setlerini 25-15, 25-18, 25-14 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki 17.galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe: Gizem, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa, (Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha)
Antrenör: Zoran Terzic
Kuzeyboru: Dilek, Miroslava, Ezgi, Valentine, Sabriye, Nursevil, Yasemin, Hanna, İrem, (Beatriz, Arelya, Merve, Polina, Ceren)
Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler: 25-15, 25-18, 25-14
Süre: 62 dakika (19, 23, 20)