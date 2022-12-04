Fatih Karagümrük’te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük’te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Kuzeyboru’yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-13’lük skorlarla 3-0 yenerek üst üste 9. galibiyetine imza attı ve ligde namağlup tek takım olma unvanını korudu.

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