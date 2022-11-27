Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

Salon: ASKİ Atatürk Spor Salonu

Tanju Çolak’tan Dünya Kupası ve Süper Lig tahmini Tanju Çolak’tan Dünya Kupası ve Süper Lig tahmini

Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi ADS: Angela, Alesia, Ceren Baysal, Lucia, Selin, Duygu, Alara, Pınar, Burcu, Olena, Dilara, Güldeniz,

Baş Antrenör: Mustafa Umut Uysal

İlbank: Sude, Eylül, Aysun, Aybüke, Tuğçe, Ecesu, Selen, Sinem,

Baş Antrenör: Mehmet Duygun

Setler: 25-19, 25-14, 25-18

Süre: 70 dakika 24, 22, 25