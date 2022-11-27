Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.
Salon: ASKİ Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi ADS: Angela, Alesia, Ceren Baysal, Lucia, Selin, Duygu, Alara, Pınar, Burcu, Olena, Dilara, Güldeniz,
Baş Antrenör: Mustafa Umut Uysal
İlbank: Sude, Eylül, Aysun, Aybüke, Tuğçe, Ecesu, Selen, Sinem,
Baş Antrenör: Mehmet Duygun
Setler: 25-19, 25-14, 25-18
Süre: 70 dakika 24, 22, 25
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