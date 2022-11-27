Tanju Çolak’tan Dünya Kupası ve Süper Lig tahmini

Tanju Çolak’tan Dünya Kupası ve Süper Lig tahmini

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank’ı 3-0 mağlup etti.

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