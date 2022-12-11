Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Cansu Çetin (L), Ana Cristina de Souza, Meryem Boz)

Okan Buruk: "Şu anda net görüştüğümüz kimse yok"

Okan Buruk: "Şu anda net görüştüğümüz kimse yok"

Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Bolu Belediye Spor’a konuk olan Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi 25-16, 17-25, 19-25, 18-25’lik setlerle kazanan sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 7 galibiyetine imza attı.

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