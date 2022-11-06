2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kuzeyboru’ya 3-2 mağlup etti.

2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kuzeyboru’ya 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa

Antrenör: Alper Hamurcu

Kuzeyboru: Dilek, Silva Ana, Arelya, Merve, Miroslava, Polina, Ezgi, Valentine, Sabriye, Ceren, Nursevil, Yasemin, Hanna

Antrenör: Mehmet Kamil Söz

Aydın’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı Aydın’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Setler: 25-22, 18-25, 25-22, 19-25, 15-10

Süre: 133 dk. (27, 28, 30, 28, 20)