2022-2023 Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Bolu Belediyespor 3-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Balıkesirspor: 1 TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Balıkesirspor: 1

2022-2023 Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Bolu Belediyespor 3-1 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Çenesiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner, Emine Arıcı, Semra Özer, Çağla Salih, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, Anna Nicoletti, Sara Loda, Sasa Planinsec

Antrenör: Alper Hamurcu

Bolu Belediyespor: Hilal Kocakara, Elif Uzun, Elsie Tetori Dixon, Gizem Düzeltir, Elisa Tuana Köse, Buket Yılmaz, Bohdana Anisova, Selin Navruz, Nadiia Kodala, Ceren Kapucu, Kübra Susam Kegan, Hande Korkut, Ece Sabır Kozdere

Antrenör: Salih Yergin

Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 25-19

Süre: 130 dk. (27, 33, 42, 28)