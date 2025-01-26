Vodafone Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Çerağ, Merve Nur, İrem Nur, Aleksandra, Berka Buse, Fatma, Nina, Cansu, Angela Maria, Zeynep Sude, Hilary Howe, Defne, Seher
Beşiktaş: Hümay, Jovana, Gizem, Alara, Saliha, Oliva, Merve, Derya, Dilay, Begüm, Bengisu, Merve N., Emily Susan Isobel, Beliz,
Setler: 25-20, 33-31, 25,23
Süre: 106 dk. (33, 42, 31)
Kaynak: iha