Vodafone Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic, Defne Başyolcu)
Başantrenör: Alper Hamurcu
Nilüfer Belediyespor: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melise Ege Bükmen, Selin Çalışkan)
Başantrenör: Burhan Saik Canbolat
Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 25-23
Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33)