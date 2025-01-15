Vodafone Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-1 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic, Defne Başyolcu)

Başantrenör: Alper Hamurcu

Nilüfer Belediyespor: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melise Ege Bükmen, Selin Çalışkan)

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Başantrenör: Burhan Saik Canbolat

Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 25-23

Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33)

Kaynak: iha