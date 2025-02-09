Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı) Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (İrem Nur Öztürk, Merve Nur Öztürk)

Başantrenör: Alper Hamurcu

Galatasaray: Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, İlkin Aydın, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Loana)

Başantrenör: Alberto Bigarelli

Setler: 25-23, 7-25, 20-25, 20-25

Süre: 115 dakik (32, 22, 29, 32)

Kaynak: iha