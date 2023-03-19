Bunlar da ilginizi çekebilir

Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet’e 3-0 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.