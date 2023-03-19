Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet’e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa

Antrenör: Alper Hamurcu

Fenerbahçe: Gizem, Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa

Kocaelispor - Pazarspor maçının saati netleşti Kocaelispor - Pazarspor maçının saati netleşti

Antrenör: Zoran Terzic

Setler: 19-25, 23-25, 13-25

Süre: 79 dakika (26, 29, 24)