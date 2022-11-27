2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’a 3-0 mağlup oldu.
2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Emine, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa
Antrenör: Alper Hamurcu
Eczacıbaşı: Aybüke, Simge, Tijana, Beyza, Laura, Saliha, Hande, Yasemin, Maja, Elif, Samanta, Yaprak, Irina
Antrenör: Ferhat Akbaş
Setler: 20-25, 21-25, 23-25
Süre: 85 dk. (24, 30, 31)
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