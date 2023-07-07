Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığında, yıllardır atıl durumda bulunan Sultanköy Orman Bölge Parkı’nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat nefes alabilecekler, piknik yaparak aileleri ile hoş vakit geçirebilecekleri yeşil alanları artırmak için her alanda çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede yıllardır kullanılmadığı için atıl durumda ki Sultanköy Orman Bölge Parkı’nın tekrar restore edilerek vatandaşların hizmetine alınması için Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü imzalayarak çalışmalarını başlattı.

Ormanların sosyal, kültürel ve sportif amaçlar için vatandaşların hizmetine sunmak için yapılan protokol ile, ormanlık alanda; 40 kameriye, 60 çatılı piknik masası, 100 piknik masası, 150 oturma bankı, 28 barbekü, çöp kovaları, 4 ayrı noktada çocuk oyun grupları, alt yapı çalışmaları, ziyaretçilerin kullanımı için araç park alanları, 10 ayrı noktada çeşme, idari bina ve ibadethane yapılacak.

Mesire alanının elektrik alt yapı yenilenerek parkın içi ve etrafı aydınlatılacak. Güvenlik için parkın etrafına 2 bin 456 metre ihata duvarı örülecek. Vatandaşların güvenliği için 24 parkı kayda alacak kamera sistemi kurulacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ‘‘Hemşehrilerimizin doğayla iç içe, nefes alabilecekleri mekanlar oluşturmak öncelikli hedeflerimizden biri olmaya devam edecek’’ dedi.