Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığı ve suyun verilmeye başlandığı Sultanköy-Artuklu isale hattında incelemelerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve su temininde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda 13 kilometrelik Sultanköy-Artuklu içmesuyu isale hattı projesinde çalışmaların büyük bir bölümü tamamlanarak su verilmeye başlandı.

Vali Demirtaş, çalışmalarda sona gelinen isale hattında incelemeler yaparak Marsu Genel Müdürü Mehmet Songur’dan son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, projenin Mardin’in içme suyu altyapısının geliştirilmesi ve su temininde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Mardin’in içme suyu konusundaki sıkıntılarına çözüm getirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş, “Hemşehrilerimizin refahı için içme suyu temini konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu önemli projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Mardin’imizde içme suyu konusunda yaşanan sıkıntıları büyük ölçüde gidermeyi hedefliyoruz. Yaşanan sıkıntıları çözerek, daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta çalışanlarımız olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda, projenin hayata geçirilmesi sürecinde sabırla bekleyen ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Mardin’imize hayırlı olsun.” dedi.