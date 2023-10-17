Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı Süleyman Baydar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Malgaç Mustafa Mahallesi’nde 3 dönemdir muhtarlık görevini yürüten Süleyman Baydar (60) evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından araç ile Sultanhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baydar’ın yapılan ilk muayenesinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Baydar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar Baydar’ın ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Baydar’ın cenaze programı henüz netlik kazanmazken, ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.