Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde üniversite öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi Ve Uygulamalı Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın’da üreticilere yeni destekleme modeli tanıtılmaya devam ediyor Aydın’da üreticilere yeni destekleme modeli tanıtılmaya devam ediyor

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi, Sultanhisar MYO’da görevli akademik ve idari personele, yangın, arama-kurtarma ve tahliye ekibinin görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verildi. Eğitim sonunda, Sultanhisar MYO bünyesinde oluşturulan Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi, Arama - Kurtarma ve Tahliye Ekibi, yangın anında nasıl müdahale edileceğini, tahliye ekibinin uygulaması gereken stratejiyi ve herhangi bir doğal afette arama - kurtarma ekibinin görevini anlatan uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi.

Kaynak: iha