Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Nysa Antik Kenti’ni gezdi.

Ziyaret öncesi Ahmet Hakkı Balcıoğlu Kampüsü Konferans Salonu’nda, Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Hakan Öztaner tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirilen etkinliğe akademik ve idari personel katıldı. Sunumda Prof. Dr. Hakan Öztaner tarafından Nysa Antik Kenti’nin kuruluş amacı, tarihi, fizyolojik yapısı ve kimler tarafından yönetildiğinin yanı sıra kazılarda çıkarılan tarihi eserlerin sergilendiği müzelerin önemi hakkında bilgiler verildi.

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan yaptığı konuşmada tarihi eserlerin günümüze yol gösterdiğini ve mimarisiyle göz kamaştırdığını belirterek tarihi eserlerin nasıl korunacağı hakkında bilgi verdi.

Gezide, personel ve öğrenciler sunumda anlatılanları yerinde inceleme imkânı buldu.