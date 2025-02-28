Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle ’Merhaba Ramazan’ temalı tasavvuf konseri gerçekleştirildi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aydın genelinde Ramazan hazırlıkları tamamlanırken, Sultanhisar ilçesinde de ’Merhaba Ramazan’ temalı tasavvuf konseri düzenlendi. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş’in de katılımıyla gerçekleştirilen konserde, katılımcılar Ramazan ruhunu yaşadı. Manevi duyguların yükseldiği konser sonrasında Kaymakam Ateş, emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı bir Ramazan geçirilmesi temennisinde bulundu.

Konser ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, ilçe müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu ’Merhaba Ramazan’ temalı tasavvuf müziği konserine katıldı. Kaymakamımız böyle güzel bir gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti" ifadeleri yer aldı.