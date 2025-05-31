Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler, yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılış töreni düzenlendi. Yıl sonu sergisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Serginin açlışını Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve prtorokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleri, kurulan stantları gezerek kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceledi ve kurslar hakkında bilgi aldılar. El sanatlarından giyim ürünlerine aşçılık ürünlerinden takı tasarımlarına kadar birçok branşta kursiyerlerin eserleri büyük beğeni topladı.

Konu ile ilgili Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi’nden yapılan açıklamada "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakamımız Ali Ekber Ateş’in katılımıyla yıl sonu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Sergimizi teşrifleriyle onurlandıran başta İlçe Kaymakamımız Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş Hanımefendi olmak üzere İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdinç Güner’e, protokol üyelerine, okul müdürlerine ve katılan tüm halkımıza teşekkür ederiz. Açılış sonrası Kaymakamımız, eşi ve diğer protokol üyeleri ile birlikte sergimizi gezerek ürünleri inceledi, öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizle sohbet etti, ürünler hakkında bilgi aldı. Sergimiz protol üyelerinden ve ilçe halkından büyük beğeni topladı. Usta ögreticimiz Baran Gürler gitarı ve sesiyle renk kattı. Sergi sonrası keşkek ikramı yapıldı. Sergimizin açılışında desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Belediye Başkanlığına, Sultanhisar Huzurevi Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, Eğitim-Ögretim Yılı boyunca el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünlerle sergimizin gerçekleşmesinde emek veren öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.