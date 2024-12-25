Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde belediye ekipleri sağanak yağış sonrası çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından Sultanhisar’da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte derelerin debisi yükselirken, belediye ekipleri de sağanak yağış nöbeti tuttu. Sultanhisar Belediyesi ekipleri yağış sonrası debisi yükselen derelerde iş makinesi ile çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda dere içinde yağışların getirdiği atıklar temizlenirken, olması muhtemel taşkınların da önüne geçildi. Ekiplerin yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.