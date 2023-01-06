Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 2 bin 542 dekarlık alanın sulanmasına hizmet edecek olan ek sulama sahası çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 2 bin 542 dekarlık alanın sulanmasına hizmet edecek olan ek sulama sahası çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, çiftçilerin yaşanan kuraklıktan daha az etkilenmesi ve sulama sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevesinde Sultanhisar Barajı’nda ek sulama sahası için çalışma gerçekleştiren ekipler, hız kesmiyor. DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ise bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki bin 520 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet eden barajda yapılan ek sulama sahasının tamamlanmasının ardından 2 bin 542 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak.