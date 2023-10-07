Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılacak olan 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.

Hayırsever vatandaş Halil İbrahim Yumuşak tarafından merhum dayısı adına Sultanhanı ilçesinde yapılacak olan 5 aile hekimi birimli 112 acil yardım istasyonunun da bulunduğu sağlık merkezinin temel atma töreni Sultanhanı Kaymakamı Serkan Ala, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, hayırsever Halil İbrahim Yumuşak ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, “Bugün Osman hocamızın isminin yaşatılacağı aile sağlığı merkezi ve 112’nin hayırsever marifetiyle temelini atmak için toplandık. İnşallah inşaatımız kazasız belasız sonuçlanır, inşallah istediğimiz süreçte sonuçlanır, Mevlam güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip eyler” dedi.

Sultanhanı Kaymakamı Serkan Ala ise “Merhum Hafız Osman hocamız bu bağışı yaptı. Biliyorsunuz insan öldükten sonra defteri kapanmıyor. 3 şey ona sevap kazandırmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de bıraktığı eserler. İnşallah bu eser de Hafız Osman hocamızın arkasından bıraktığı güzel bir eser olacak. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sultanhanı İlçe Müftüsü Halil Akçal tarafından yapılan duanın ardından Hafız Osman Hoca 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.