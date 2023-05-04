Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine İçişleri Bakanlığı kararıyla atanan yeni kaymakam Serkan Ala görevine başladı.

Serkan Ala Sultanhanı Hükümet Konağı önünde kurum amirleri ve yetkililerce karşılandı. 1993 Ağrı Patnos doğumlu olan Ala, Nevşehir Vali yardımcılığı görevindeyken İçişleri Bakanlığınca Afyonkarahisar ili İhsaniye Kaymakam Vekili olarak atanmıştı. İhsaniye Kaymakamlığı görevindeyken İçişleri Bakanlığı kararı ile Aksaray ili Sultanhanı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Ala, daire müdür ve personelle bir araya gelerek ilçe ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.