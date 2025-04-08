Sultangazi’nin cadde ve sokakları bahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne döndü. Kış aylarında dikimi yapılan lale ve mevsimlik çiçeklerin açmasıyla sokaklar rengarenk bir görünüme kavuştu.

’Daha Yeşil bir Sultangazi’ için çalışmalara hız kesmeden devam eden Sultangazi Belediyesi, bahar aylarında ilçenin rengarenk görünmesi için kış aylarında hummalı bir çalışma gerçekleştirmişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kış aylarında dikimini gerçekleştirdiği yaklaşık 600 bin çiçek bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Rengarenk olan cadde ve sokaklar ilçe sakinlerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Lale, sümbül, nergis, çuha, menekşe ve papatyalar cadde ve sokaklarını süslüyor.

Yeşil alanların bakımı yapılıyor

Yeşil alanların bakımı için de ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçimi gerçekleştiriyor. Ekipler, çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

"Rengarenk bir Sultangazi"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " 81 ilimizin mozaiği Sultangazimiz’de sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahar hazırlıkları kapsamında yeşil alanlarımızın bakım ve onarımını yaparken, baharın müjdecisi çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 600 bin çiçek dikimi yaparak caddelerimizi baharın müjdecisi olan lale olmak üzere sümbül nergis çuha ve menekşe ile ferah bir görünüme kavuşturuyoruz. Sultangazimizin dört bir yanını güzelliklerle donatıyoruz" dedi.