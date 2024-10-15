Sultangazi Belediye Meclisi, 2025 Mali Yılı Bütçesi için toplandı. Oturumda 5 milyar 547 milyon liralık 2025 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye olarak kendi kaynaklarını kendileri ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 6 yıldır hiçbir bankaya borçlanmadan, kredi ve faiz olmadan Sultangazi’ye büyük hizmetler kazandırdıklarının altını çizdi.

Sultangazi Belediye meclisinin gündeminde 2025 Mali Yılı Bütçesi vardı. Gerçekleşen oturumda 2025 Mali Yılı Bütçesi oylamaya sunuldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kürsüye çıkarak yapılan hizmetler ve yatırımlarla ile ilgili konuştu.

"Sultangazililer en güzeline layık"

Sultangazililerin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Dursun; “Sultangazili çocukların en güzel parklarda oynaması, gençlerin en güzel tesislerde sporlarını yapmaları, kadınlarımızın sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle birlikte tüm ekip arkadaşlarımızla beraber durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz. 2025 Mali yılı bütçesini de 15 mahallemizde nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, sosyal yaşam alanlarının kalitesini nasıl artırabiliriz diyerek eşitlik ve adalet ışığında hazırladık. İlçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Şehrin borçlanarak yönetilmemesi gerektiğini belirten Başkan Dursun, kendi kaynaklarını belediye olarak ürettiklerinin de altını çizdi. Görevde oldukları 6 yıl boyunca borçlanmadan büyük işler yaptıklarını belirten Başkan Dursun, “Bu süre içerisinde hiçbir kamu bankasından tek bir kuruş almadan, borçlanmadan, faize bulaşmadan 6. yıla giriyoruz. Kaynak üretmeden, gelir artırmadan, elinizdeki kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmadan borçsuz bir belediye olunmaz. Kaynak israfını önlemek için kiralama ihalelerini tek tek iptal ettik. Bir şehrin en büyük ihalesi olan çöp toplama hizmet araçlarını, iş makinelerimizi ve birçok hizmet aracımızı kiralamak yerine kendi öz kaynaklarımızla satın aldık, almaya da devam ediyoruz. Üstelik bunu borçlanmadan yapıyoruz. Bu bir belediyecilik başarısıdır, ekip başarısıdır” dedi.

Şehre donanımlı kültür merkezleri kazandırılıyor

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe sakinlerine tek bir çatı altında bir çok hizmeti sunan kültür merkezlerinden de bahsetti. Şehrin bir ucu olan Yayla Mahallesi’nden diğer ucu olan Zübeyde Hanım Mahallesi’ne kadar tek tek mahallelere yapılan kültür merkezlerini ve sosyal yaşamlarını anlattı. Özellikle kadın ve gençlere özel yaşam alanları sunan merkezlerin fonksiyonlarını da söyleyen Başkan Dursun, “ Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için ilçemizi çok fonksiyonlu kültür merkezleriyle donatıyoruz. İçerisinde yüzme havuzundan spor alanlarına, meslek edindirme atölyelerinden Aile Sağlık Merkezlerine, çok amaçlı salonlardan muhtarlıklara kadar bir çok ihtiyaca cevap veren kültür merkezlerimiz ilçe sakinlerimizden de yoğun talep görüyor. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirdikleri kültür merkezlerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Ayrıca hayata geçirdiğimiz kapalı Pazar ve kapalı otoparklarla da ilçemizin yükünü alıyoruz” diye konuştu.