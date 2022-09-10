Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Genç O Fest’ etkinliğinde Haluk Levent sevilen şarkılarıyla sahne aldı. Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerin her dakika kültürle iç içe olmaları ve sosyal faaliyetlerde bulunması bizim için önemli” dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Genç O Fest’ etkinliğinde Haluk Levent sevilen şarkılarıyla sahne aldı. Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerin her dakika kültürle iç içe olmaları ve sosyal faaliyetlerde bulunması bizim için önemli” dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından ‘Genç O Fest’ adlı gençlik festivali düzenlendi. Sultangazi etkinlik alanında düzenlenen festivale Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent sevilen şarkılarını seslendirdi. Coşkulu kalabalık ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederken, o anları ise cep telefonu kameralarına kaydetti. Etkinlikte Başkan Dursun, Haluk Levent’e çiçek takdim etti.

"Gençlerin her dakika kültürle iç içe olmaları önemli”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Haluk Levent konseriyle, Sultangazi’nin 7’den 70’e yaşayanları bir arada meydandalar. Ve Sultangazi’nin etkinlik alanını tıklım tıklım doldurdular. Eylül ayını çok güçlü geçiriyoruz. Eğer bu festivali istiyorsanız ‘burada’ dedik. ‘Gençler için bir festival’ dedik. E-Spor turnuvalarımızla, konserlerimizle, çeşitli gezi ve kamplarla Eylül ayını çok güçlü geçiriyoruz. Gençler için bizim yapmış olduğumuz konserler önemli. Her dakika onların kültürle iç içe olmaları, sosyal faaliyetlerle iç içe olmaları, sportif faaliyetlerde kendilerini güçlü bir şekilde ortaya koymaları bizim için önemli” dedi.