Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest çerçevesinde düzenlediği Boğaz gezileri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Rehberlerin anlatımları eşliğinde İstanbul Boğazı’nı keşfe çıkan Sultangazililer, belediyenin ikramları ve neşeli müziklerle gezilerin tadını çıkarıyor.

Sultangazi Belediyesi’nin GençOFest çerçevesinde düzenlediği Boğaz gezileri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Rehberlerin anlatımları eşliğinde İstanbul Boğazı’nı keşfe çıkan Sultangazililer, belediyenin ikramları ve neşeli müziklerle gezilerin tadını çıkarıyor.

Sultangazi Belediyesi, GençOFest ile birbirinden keyifli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin organize ettiği Boğaz Gezileri de Sultangazililerin en çok sevdikleri etkinlikler arasında yer alıyor. Belediyenin servisleriyle Kabataş İskelesi’ne ulaşan vatandaşlar, yine Sultangazi Belediyesi’nin kendileri için hazırladığı vapurda yerlerini alarak Boğaz gezisine başlıyorlar.

‘Komşularımız İstanbul Boğazı’nın güzelliklerine keyifle şahit oluyorlar’

Sultangazililerin mutluluğu için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kıymetli komşularımız için düzenlediğimiz GençOFest, çok güzel etkinliklerle devam ediyor. Festival çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Boğaz Gezilerimizle, komşularımızı Sultangazi’den Kabataş İskelesi’ne götürüyoruz. Ardından, onlar için özenle hazırladığımız vapurumuzda kendilerini ağırlıyoruz. Vapurumuzda ikramlarımız da komşularımızı bekliyor. Rehberlerin verdiği bilgiler, keyifli müzikler ve ikramlarımızla komşularımız, son derece keyifli bir Boğaz Turu yapmış oluyorlar. Gezinin ardından yine servislerimizle komşularımızı Sultangazi’ye getiriyoruz. Komşularımızın mutluluğunu gördükçe biz onlardan daha fazla mutlu oluyoruz” dedi.